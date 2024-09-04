大腸癌是國人十大癌症第二位，高達9成發生在50歲以上，更不乏80歲以上患者，可能因為高齡而猶豫是否積極接受手術。80歲的王伯伯去年診斷出大腸癌，和醫師討論後以腹腔鏡微創手術治療，並搭配術後快速康復（ERAS）計畫，術後隔天就能進食，第4天就出院返家，打破過去認為「排氣後才能進食」、「需住院10到14天」的觀念。

台北醫學大學附設醫院副院長魏柏立表示，大腸癌每年新診斷個案有1.6萬人，其中80歲以上患者約占1成，隨著台灣人口高齡化，預計15年內就會逐漸增加到2成。北醫附醫針對高齡大腸癌患者，導入ERAS計畫，術後康復時間平均縮短30％，併發症降低25％，住院時間也大幅縮短。

魏柏立說明，ERAS是結合營養、復健、麻醉等跨科別團隊，提供全面優化的照護流程。例如術前1周會衛教病人，在家做體能訓練增強心肺功能及肌力，盡量讓患者維持經口進食，獲得充分的營養，以最佳狀態接受手術；手術時會優化麻醉深度及時間，並減少如鴉片類藥物劑量等，降低麻醉對術後復原的影響；術後避免裝設鼻胃管，並且及早拔除引流管、尿管等，讓患者術後快速銜接正常的呼吸及飲食，及早下床活動。

過去認為手術後要等到排氣才可以進食，魏柏立說，這樣的觀念已經被打破了，可根據個人狀況，術後2小時就可以喝水，隔天進食清流質食物，不僅有助於營養補充，也能促進腸道功能；團隊也鼓勵長者及早下床走動，避免因臥床太久導致肺炎、靜脈栓塞等情形。

80歲的王伯伯在越南工作，去年發現血便持續一周之久，趕快回台就醫，被診斷為大腸癌第二期。他說，自己的母親也是高齡罹患大腸癌，但術後出現併發症，因此他到處找醫學資料，很幸運地找到魏醫師，經過詳細的說明和討論，讓他放心地接受手術。自己過去對手術台的印象是「冷到會發抖」，但這次手術讓他感覺非常溫暖，睡一覺起來就手術結束了，術後恢復也非常好，第3天就可以下床走路。

魏柏立指出，ERAS在國際上行之有年，大部分著墨在65到70歲以下的患者，而北醫附醫在105年全面導入ERAS，大腸直腸外科走在很前面，各年齡患者都收。研究團隊蒐集院內360名患者的手術結果，發現在實施ERAS後，不同年齡組別的併發症均減少，腸道功能恢復更快，住院時間縮短，且沒有增加急診就診或再入院率。研究成果今年登上國際期刊《美國老年醫學會雜誌》（Journal of the American Geriatrics Society）。