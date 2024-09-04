沛納海（Panerai）的青銅表向來搶手，二手市場價格年年飆漲，如果兼具了陀飛輪、GMT等高複雜功能，且又是表迷最愛的軍綠色表盤，想必更是拍賣會藝術品等級的鉅作，因此近來沛納海低調在店內展售這款腕表，只邀請少數VIP前來店上鑑賞這只難得一見的腕表。

這只Radiomir Tourbillon Bronzo陀飛輪綠面青銅表，是沛納海首款45mm陀飛輪青銅表，軍綠色的鏤空表盤設計，讓位於6點鐘的陀飛輪更加耀眼迷人，搭載僅15.30公克的P.2015／T手動上鍊機芯 ，十分輕盈精巧。