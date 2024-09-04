據《北京商報》今天（4日）獨家報導，阿里、騰訊兩大巨頭間的支付互聯互通，再邁出關鍵一步，知情人士證實，阿里巴巴旗下的電商平台「淘寶App」即將全面支援騰訊的「微信支付」。

報導稱，早在今年初，「淘寶訂單可以直接微信支付」相關話題就曾登上熱搜，當時淘寶官方客服回應，微信支付的功能僅針對部分用戶開放，且僅支持購買部分商品時選擇，但也表態這一功能將逐步覆蓋所有用戶。

不過，截至9月4日13時，《北京商報》記者注意到，微信支付目前暫未出現在淘寶App上，對此，淘寶官方客服也稱，微信支付還在試行中，暫未全面開放。用戶訂單是否可以使用請以支付頁面為準。

實際上，阿里和騰訊的支付互聯互通一直在不斷推進中。就在不久前的8月19日，《北京商報》記者實測發現，淘特和微信支付已實現互聯互通，無需內測，也不用複製鏈接，通過跳轉的方式就可直達微信實現支付過程。

同時，早在2021年，阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等APP應用程式均已接入微信支付。

在業內看來，淘寶若全面接入微信支付，也意味著此前巨頭之間封閉的體系逐步走向開放，可以實現多方共贏。