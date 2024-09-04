三創生活推出9周年慶活動於9月5日起跑，多家品牌祭出超值優惠，獨家商品，當日指定櫃位累積消費滿3000元就有機會抽中日本九州雙人來回機票或是GoPro HERO 12 Black創作者套組。
9月5日至9月22日，功能桌椅、大小家電滿萬送千；影音、黑膠商品滿5千送5百。9月23日至10月2日，推出功能桌椅、影音家電及生活收藏類商品滿3千送6百點的超值優惠。此外,周年慶期間9月5日至10月2日全館指定美食滿5百送50點。
此外，三創生活與良興合作,舉辦「興創基地 3C 生活節」邀請 14大品牌進駐一樓十二立方,包括羅技、ROG、CHERRY、MSI、BENQ、本鄉、ONPRO、台達、大通、KINYO、BEST、微軟、WaveSplitter 等廠商。展區現場規劃電競周邊、電競螢幕、電源周邊、以及 AI 專區四大主題展出最新科技產品。
台灣首次展出的「鋼之鍊金術師展」也將於三創登場，展期自9月15日至10月10日，超過300張精緻複製漫畫手稿、原色插畫、1:1 等身大的阿爾馮斯、角色經典服裝與武器道具的立體展示，以及原著珍藏品等，帶領粉絲深入愛德華與阿爾馮斯的世界。
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