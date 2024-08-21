麗晶獨家STEFANO RICCI Alpha紗針織衫套裝，推薦價12萬5000元起。（麗晶精品提供）

百貨周年慶大戰即將登場，業者們紛祭出購物優惠吸引消費者，有「全國精品首府」之稱的麗晶精品，將於8月29日至9月17日展開為期20天的「黃金周購物禮遇」，消費滿2萬元起即，可享有現金回饋與各式好禮。

同時，麗晶精品也迎來義大利時裝帝國 「GIORGIO ARMANI」進駐，全新麗晶店的設計低調奢華，以不同色調區分出男女裝區，並規劃有VIP專屬空間提供訂製服務，全面提升頂級舒適的購物體驗。

「黃金周」購物禮遇以滿額回饋為活動主軸，消費滿2萬元起回贈5％的餐飲、住宿或精品禮券，消費滿5萬元的回贈禮提高至8％，滿15萬元加贈寶格麗晶澈身體乳、25萬元贈LADY M經典9吋蛋糕、50萬元贈STEFANO RICCI皇家雄鷹香水、滿百萬元則加贈台北晶華酒店兩天一夜住宿劵。活動期間消費金額累積前3名者，可入住占地33坪的名人套房與沐蘭SPA療程劵。