台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前市場最大阻力就在於房貸，不僅核貸時間拉長，貸款條件也可能會受到影響，因此不少購屋族腳步放緩。但全現金交易就不受銀行水位限制，免去銀行審核對保時間，可縮短交易流程，對於不想夜長夢多屋主而言，這些可以現金購屋者在限貸氛圍下，也算「A級誠意買方」，因此現金充沛的高資產族，反而更具有出價和議價優勢，成為賣方優先考量的售屋對象。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，今年有交易的200萬俱樂部豪宅有6個社區，其中「皇翔御琚」今年5筆交易中就有4筆交易採無貸款方式買進；而「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年也有5筆交易，當中有3筆無貸款；「西華富邦」9筆交易當中，則有4筆無貸款；其他加上「信義首席公館」、「潤泰敦峰」、「琢白」等社區，6個社區共28筆交易，有18筆採無貸款購買，用現金購入的總銷金額高達62.4億元。