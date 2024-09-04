高雄有騎士因看到拐杖伯腳步蹣跚來不及通過路口，便趕緊上前攙扶通過。（翻攝自臉書爆廢公社）

這種男人最帥！今(4)日上午11時29分許，高雄市新興區林森一路與大同一路路口，有位杵著拐杖的阿伯，腳步蹣跚的要通過路口，但是該路口的紅路燈號誌即將轉換，當時就有一名騎士發現阿伯會來不及通過，便趕緊下車去攙扶著阿伯通過；而這一舉動也被網友讚爆「台灣需要更多這樣美麗的風景，好人會有好運」、「這個社會要是都是像影片中，這樣的和諧該有多好」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳一段影片，拍攝地點位於高雄市新興區林森一路與大同一路路口，當時有一名阿伯杵著拐杖腳步蹣跚的走在斑馬線上，然而，紅燈即將要結束，眼看拐杖伯就快來不及過路口，此時，便有一位機車騎士下車，上前扶著拐杖伯加速過馬路，當他們才走到路口一半號誌便轉為綠燈，不過所有汽、機車仍等待兩人順利通過後，才往前離開路口。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「好人一生平安」、「好人有好報」、「人間處處有溫暖，好人一生平安」、「感謝有你在」、「台灣需要更多這樣美麗的風景，好人會有好運」、「這個社會要是都是像影片中，這樣的和諧該有多好」、「福報滿滿，社會需要多些善的循環」、「這種男人最帥」、「謝謝您們給的滿滿正能量」、「社會上需要多點這樣的人，謝謝善心人士」。