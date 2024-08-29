新北市蘆洲區長安街194巷口，29日下午5時許，發生行人過馬路走行人穿越線，遭到婦人騎機車直接撞擊的車禍案件，所幸機車速度不快，而這起車禍共造成2名行人與機車騎士輕傷送醫。

婦人騎機車行經路口，撞上2名過馬路的行人，現場共3人受傷送醫。（翻攝畫面）

婦人騎機車行經路口，撞上2名過馬路的行人，現場共3人受傷送醫。（翻攝畫面）

婦人騎機車行經路口，撞上2名過馬路的行人，現場共3人受傷送醫。（翻攝畫面）

根據警方說法，蔡女（62歲）騎乘機車行經該路口時，撞上正在過馬路的高男（71歲）和陳女（68歲），撞擊後三人紛紛倒地，經路人報案，救護車到達三人都只受到輕傷，隨後全部送往醫院治療。撞人的女騎士酒測值為0，由於該路口沒有燈號管制，相關肇事責任，還有待釐清中。