白安去年推出第一本詩、文、圖創作集《安好誌》，當時預購首日也攻佔博客來網路書店全館即時排行榜第一名，出版社追加二刷，第一次出書就有好成績，以文字創作者身分受邀擔任臺中文學季代言人，喜歡閱讀的白安說：「每一本書都是一個全新世界，每一次的閱讀都像一場旅行，很開心除了音樂以外，還有別種形式可以跟大家見面分享。」除了擔任代言人外，她在東海大學進行演講為活動揭開序幕，講座上透過她創作的《安好誌》一書來分享人生成長的心路歷程。

講座主題為「探索自我與成長」，白安說：「我只發過一本散文詩集，不太確定夠不夠格稱為作家，但很開心透過這個機會認識很多文學作家，寫歌時我會很期待打動很多人，但我在寫這本書時，我沒有太多的目的，沒有目的的時候，可以很自由沒有框架，不需要證明自己有多好。」

白安和200名讀者暢聊心路歷程。（相信音樂提供）

白安和200名讀者暢聊度過愉快午後，被問到創作時有什麼樣的儀式感，她笑著回答：「我寫作的時候喜歡燒東西，像是燒聖木、鼠尾草等等，這過程對我來說很舒壓。」還有問及寫歌或文字創作如何留住感覺，她說：「最近換了另一種歸類方式，我寫的旋律、文字他偏什麼色調，有一天它們就會自動match。」

她也坦言自己其實很「I」人，卻是從事歌唱和講座很「E」人的工作，自曝：「到小學六年級去便利商店買東西才敢跟店員講話。」也讓台下讀者驚呼不可思議。最後，應讀者要求，白安也在現場朗讀了《安好誌》中的其中一首詩〈不要定義〉，為講座畫下了完美的句點。