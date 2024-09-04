八大官股券商今天買超金額2億元以上，包括台積電72.9億元，以及廣達．聯發科、欣興、中信金、台達電、鴻海、聯電、日月光投控、國泰金、台光電、兆豐金等，都各買超2億～10億元之間。

官股券商今天買超217.41億元，是歷史上唯二超過200億元，買超個股也以權值股為主。

買超在1億元以上的個股也有緯創、環球晶、奇鋐、台灣虎航-創、技嘉、第一金、瑞昱、創意、材料-KY、南亞科、緯穎、大同、元大金、國巨、中鋼、祥碩等。

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