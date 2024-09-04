智伸科自結8月合併營收7.26億元，年增幅7.31％；前八月合併營收49.78億元，年增0.36％，年增由負轉正，營運從谷底翻揚。

智伸科表示，智伸科8月營收連續2個月，月營收呈現年增的態勢，主因受惠四大事業體營運規模穩健放大，尤其是電子、醫療產業客戶的出貨明顯較7月及去年同期增加，電子事業主要受惠AI雲端硬碟開始量產出貨，加上醫療事業客戶需求復甦 ，成了智伸科整體營收成長的重要關鍵。汽車產業雖正值傳統暑休產業淡季期間，但主要客戶針對應用在純電動、插電式混合動力和增程式電動等電動車款的關鍵零組件產品維持拉貨，造就8月及前八月營收轉正。

智伸科指出，根據國外研究機構Mordor Intelligence 最新報告指出，2024年全球手術縫合器市場規模47.9億美元，年複合成長率4.76％，2029年可達60.4億元。微創手術在外科手術技術中的滲透率、減肥手術中外科縫合器的使用等大幅增加，加上微創手術（MIS）可減少術後疼痛，患者接受較小的止痛藥，切口或縫針較少等優勢，帶動患者與醫療保健專業人員雙雙採用率提高，有助於全球手術縫合器市場的供應商包括Medtronic PLC、Ethicon (JJ)、B. Braun Melsungen AG、ConMed Corporation 和3M Company 等公司營運。

智伸科指稱，智伸科與主要醫療客戶定期保持新技術產品升級的密切開發，開發設計與取得認證，目前醫療業務產品從縱向從單一產品中的關鍵零組件延伸至完整單一產品的製作外，橫向拓展產品適應症、增加一次性產品，包括相關產品線，隨著應用在腹腔鏡、減肥、內窺鏡等各種外科手術類型增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術新產品將逐步放量。智伸科主要醫療客戶在全球手術縫合器市場擁有高市佔率表現，智伸科醫療事業可望隨主要客戶新品市場滲透率大幅提升，維持成長動能。

智伸科強調，展望第四季營運，智伸科維持審慎樂觀看法。以目前在手訂單來看，汽車事業部受惠於第四季為傳統產業旺季，主要客戶對汽車動力、懸吊與安全等關鍵零組件維持出貨動能。電子事業受惠於全球雲端儲存與運算持續增加，主要客戶積極推出更高階規格且可支援AI運算技術、大容量的儲存裝置(電腦數據存貯器)升級的產品，出貨動能強勁。醫療事業在新產品、新客戶的量產出貨如預期，下半年營運年增率將大幅成長，三大事業營運動能熱轉，有助智伸科第四季營運表現。

智伸科表示，智伸科期待電子、醫療兩大產業客戶需求，可在2025年延續目前成長態勢，有助創造智伸科毛利率、獲利提升。