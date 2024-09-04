芒果歌王楊哲近日將推出新專輯《人生夢》，同時在12月14日將在家鄉高雄開唱，雙喜臨門讓楊哲開心的直說如新歌〈人生夢〉，一路走來都在挫折中衝向幸福，楊哲坦言新歌挑戰高音極限，新文言文的歌詞，讓舌頭數度打結。

而提到夢想，楊哲分享希望在12月個唱的舞台上能有榮幸與二姐江蕙演唱我的人生首次創作〈夢中的情話〉，雖然希望渺茫，但他會以這個願望作為努力目標。

楊哲自三立電視21世紀新人歌唱排行榜冠軍踏入歌壇，創作詞〈夢中的情話〉更受到江蕙的青睞出道，談到新歌充滿著挑戰，讓楊哲吃盡苦頭，楊哲並笑說跟他的人生很像，總在跌跌撞撞中過關，而新專輯也呼應上張專輯《時也運也命也》，新歌〈人生夢〉則為二部曲，人生夢敘述情感，如波浪起伏，歷經錯誤有勇氣翻轉讓機會重來，「我的人生夢，仍在圓夢中，我已成家，立業還在努力中，有家庭當靠山，比較有信心積極的開創事業。」

近來忙演唱會、芒果工廠與出新輯，身兼數職，揚哲坦言接到新歌，看到繞口的歌詞與飆高音，頭皮發麻，但也感慨新歌與自己現實人生很像，一路走來歷經挫折失敗，憑著人生座右銘「衝」，一路闖關至今，有著倒吃甘蔗，漸入佳境地感覺，演唱格外有感。楊哲「時也運也命也公益演唱會」門票在年代售票系統與四大超商同步開賣。