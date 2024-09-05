近期研究顯示，僅清洗水果可能無法完全去除農藥，建議削皮，有專家撰文分享清水、泡醋、用小蘇打粉等不同清洗方式，提醒水果泡醋過久會影響口感，專家也指出，削皮會遺失表皮營養成分，認為清水清洗水果仍是最佳方式。

日前期刊《奈米通訊》（Nano Letters）發表的一篇研究指出，農藥已滲透蘋果果皮、進入果肉，因此單純清洗蘋果恐怕無法去除農藥，建議削皮再食用。

英國列斯特大學（University of Leicester）臨床微生物學資深講師芙莉絲通（Primrose Freestone）在學術網站「對話」（Conversation）撰文，分享各種清洗水果方法，她指出清洗水果的第一步驟永遠是先洗手，防止手上細菌汙染水果。

英國列斯特大學臨床微生物學資深講師芙莉絲通認為，用清水手洗水果是最佳方式。（示意圖：shutterstock／達志）

█手洗：她指出最簡單及最安全的方式是手洗，使用冷水搭配雙手搓揉水果，藉此去除泥土、農藥及表面細菌，直到表皮沒有明顯汙垢。如果民眾想要浸泡水果，她建議務必使用乾淨容器，避免直接浸泡在流理台內。

█用醋清洗：芙莉絲通指出，用醋及小蘇打粉清洗是比較安全的化學清洗方式，能減少水果上的細菌及農藥。民眾可使用蒸餾麥芽醋、蘋果醋、葡萄酒醋清洗，每杯水加入半杯醋，浸泡水果約2至3分鐘，並偶爾攪動，最後用冷水沖洗至少1分鐘。

她提醒，若水果在醋中浸泡超過2至3分鐘，而且沒有徹底沖洗乾淨的話，醋中的醋酸可能會改變水果的口感及質地，尤其是特別軟的水果。

█用小蘇打粉清洗：每100毫升清水加入約0.84克小蘇打粉就足以抑制水果細菌生長，浸泡15分鐘也可幾乎去除所有農藥殘留。

她建議每杯冷水加入1茶匙小蘇打粉，將水果浸泡在乾淨容器中15分鐘，偶爾攪拌，如此可去除水果上的微生物及農藥，而且不會影響口感。

但她也提醒，由於小蘇打粉為鹼性，如果浸泡時間過長或沖洗不徹底，仍可能破壞水果表皮，進而影響口感及風味。

芙莉絲通指出，過去研究顯示，單純用水清洗蘋果及將蘋果浸泡在小蘇打粉水裡，發現兩者去除農藥的效果差不多。另外她也認為削皮會遺失水果表皮許多有價值的營養成分，指出根據現有證據，單純用水清洗水果仍然是最佳方法。