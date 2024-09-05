海軍官校「海韻」合唱團團長、4年級學生郭雨書。（記者陳怡璿攝）

113年「全力出擊」職棒主題賽臺南棒球場場次，昨日圓滿落幕。受邀擔任開球嘉賓的國軍楷模、陸戰隊指揮部工兵官胡少校表示，一生中應該只有一次這樣難得的機會，得以穿著迷彩服站上投手丘，擔任開球嘉賓，珍貴經驗令他難忘，更期許自己堅守崗位，捍衛國家安全。

胡工兵官於調任現職前，擔綱陸戰99旅步3營步7連連長一職，先後帶領部隊進訓兵科基地、三軍聯合作戰訓練測考等任務，以優異領導統御，帶領部隊共赴各項挑戰，榮獲楷模殊榮。胡工兵官指出，正如同棒球是團體競賽，身在國軍這個大家庭，無論擔負何項職務，相信只要秉持「精益求精」的精神，面對各項任務，一定能發揮價值，為國軍奉獻己力。

昨日擔任國歌領唱重任的海軍官校「海韻」合唱團團長、4年級學生郭雨書強調，為能充分詮釋國歌的精神，在前期準備上，團員們無不戮力練習，針對音高、音準及唱功部分反覆琢磨，期使在球場上得以拿出最佳表現，展現軍校生的卓然風範，呈現最好的一面。她也說，當聽見官兵與官校生齊唱國歌的聲響響徹球場，她不禁為之動容，更篤定未來要成為一名專業海軍軍官，蔚為國用。