Uber Eats台灣2024年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，審查期限在12月19日到期，公平會主委李鎂15日表示，需視資料彙整情形及委員討論情況，必要時延長60個工作天，時間落在明年3月。

公平會15日舉行與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）關於競爭法適用協定簽約典禮，李鎂致詞時指出，為了因應當前國際化的經濟局勢，競爭法執法必須具有國際性，公平會與各國主管機關簽署協定，是為了能夠透過競爭法上的合作關係，促進彼此的有效執法。

針對近期Uber Eats台灣併購foodpanda台灣外送事業，李鎂表示，外送平台結合案在11月8日齊備文件，目前正在審查中，法定審查時間為30個工作天，期限至12月19日，

不過李鎂表示，要視資料彙整的完整度以及委員會討論的情況，去評估是否延長審查時間，必要時可延長60個工作天，最晚會到2025年3月；在收到申請案後，公平會在全國各地都有舉行公聽會，也會請交通部、勞動部等機關表達意見，公平會將審酌相關利害關係人的意見。