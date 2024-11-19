聯合國《全球塑膠公約》第5輪談判會議25日起在韓國展開，綠色和平調查發現，韓國、台灣與日本的初級塑膠聚合物產能每年可達4199萬噸，推估可產生99.93百萬公噸碳排，呼籲台灣研擬塑膠減產跟減少石化生產的政策，並檢討「四輕擴建乙烯產能」決策，才能邁向淨零。

綠色和平提出「台日韓塑膠及石化產業分析」報告，顯示韓國初級塑膠聚合物產能為1992萬公噸、日本為1304萬公噸、台灣902萬公噸，其中台灣的台塑石化與韓國的樂天在三地塑膠總產能各占約10％，且台塑石化一家企業囊括台灣塑膠生產能力的一半，潛在排放推估可達1170萬公噸。

綠色和平表示，根據政府間氣候變遷因應委員會（IPCC），塑膠產業99％是石化原料，也成為全球達成淨零排放的最大阻礙，全球溫室氣體排放中，約有3.8至4.5％來自塑膠的全生命週期，尤其85％排放集中於生產階段，使用及廢棄物階段相對較少，他們主張《全球塑膠公約》載明在2040年前減產至少75％，才能保護地球與人們的健康。

綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷指出，塑膠減產已《全球塑膠公約》第4次談判形成初步共識，建議台灣跟進研擬「塑膠減產」以及「減少石化生產」政策，並檢討「四輕擴建乙烯產能」決策，才能邁向淨零。