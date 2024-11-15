國民黨籍高市議員陳麗娜日前爆料民生醫院發生病患輸錯血等離譜醫療疏失，並質疑衛生局副局長潘炤穎到民生醫院代理醫療副院長資格不符，如今她再度指控民生醫院的醫事獎勵金制度混亂，潘炤穎領的獎勵金也有問題，恐有詐欺、不當得利之嫌。對此，高市府衛生局表示，獎勵金均按相關規定核發。

陳麗娜指出，根據市立醫院獎勵點數辦法規定，院長最高點數上限135點、醫療副院長最高點數上限120點、行政副院長最高點數上限75點，而一般的醫事人員點數上限則是20點。根據政風單位在議會確認，潘炤穎是領75點，他明明是民生醫院醫療副院長，卻領行政副院長點數，實在是讓人摸不著頭緒，這也顯示民生醫院獎勵金制度亂無章法。

陳麗娜進一步指出，民生醫院疑似為規避點數上限、美化賬面，導致獎勵金高於規定金額。從民生醫院實際核領獎勵金可以發現，院長獎勵金點數雖只核定70點，卻領到49萬8657元，換算一點約為7123元，但醫界都知道一般獎勵金點值約3000多元，不可能高達7000多元，所以這可能有詐欺、不當得利的嫌疑。

另外，陳麗娜也質疑，先前潘炤穎宣稱要捐出獎金，他也確實在10月28日捐出33萬2111元給民生醫院的飛象家園，但據政風處在議會講法，潘領的點數是75點，無論套進何種算法，都不等於他所捐的33萬2111元，然後潘炤穎不願意公布任何領據釋疑，難道真的有詐欺或不當圖利情況存在？

對此，衛生局回應，民生醫院醫事獎勵金是依「高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定」、「高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金分配原則」相關規定辦理，合法合規。本案已多次澄清釐明，但陳麗娜仍不斷以不實資訊抹黑，既不查證也不專業，實在令人遺憾。