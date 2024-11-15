台南市議員林燕祝15日質詢爆料，台南市某警分局交通分隊苛刻同仁，員警長期受到不友善待遇，女警懷孕向主管反映想調整勤務、工作卻沒下文，導致深夜值勤流產，質疑「這不是霸凌，什麼才是霸凌？」市警察局長林國清答詢表示，已經請督察室啟動調查，如涉及不法將嚴懲。

林燕祝指出，今年9月25日任職某警分局交通分隊女警的先生告知該單位主管，太太因為懷孕因素，希望調整上班工作時間與方式；但當時主管回覆說要再想一下，因為隊上另名同事前陣子因公受傷，無法承接車禍案件，導致分隊人力吃緊。

不料，由於一直沒有做處理，10月5日女警仍強撐上完晚上7點至隔天早上7點的深夜勤務，10月6日更因業務繁忙身心不堪負荷，臨時請病假在家休息，安胎休養期間不幸流產，直到11月10日才回來上班。

另名女警則因家有未滿1歲的新生兒需要哺乳，向主管請求微調上班勤務時間，並表示不會因此影響分隊的業務運作；但主管卻以變相增加承接車禍案件的方式壓榨女警，女警最後請求人事室協助，改調至內勤。林燕祝質疑主管過於苛刻，已涉及職場霸凌。

此外，該分隊還有同仁欲請假陪伴身體狀況不佳的父親遭刁難、沒有女警專用的獨立空間、9名女警共用2個置物櫃等狀況，要求市長黃偉哲全面檢討，改善女警的更衣備勤空間，重視女警的權益，不要讓類似的憾事再次發生。

林燕祝認為，該警分局交通分隊每人平均受理的車禍案件數在台南市排名前3，流產的女警身體狀況本來就不佳，但是工作態度非常盡責；警政署也函文要求各縣市警察機關，員警有懷孕等特殊原因得暫時轉調內勤工作，授權各單位主官視實際狀況需要調整勤務內容及工作項目，也不宜指派妊娠或哺乳期間的女性公務人員晚上10點至隔天早上6點工作。

林燕祝強調，女警服外勤工作和男警一樣，同樣要深夜值勤，這樣對懷孕女警來說負擔太大，相較內勤處理業務，上下班正常比較能夠得到保障，呼籲單位主管安排勤務時，應以員警的身體狀況作為優先考量。

市警局回應說，局長已立即指示督察室調查；另有關各單位哺乳室、女警待勤室的空間規畫使用部分，也已責令各單位通盤檢視，以確保女警良好友善職場環境。