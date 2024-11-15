根據《美國之音》15日引述《路透社》獨家報導，總統賴清德將在幾週內出訪南太平洋邦交國，並計劃過境美國夏威夷州，也可能過境關島。美國國務院接獲路透社詢問時則回應，台灣高層的出訪計畫應向台灣當局詢問。

《美國之音》稱，《路透社》這則報導發自華府與台北兩地，共引用6名已取得相關簡報的消息人士。賴清德計劃在出訪南太平洋邦交國時過境夏威夷。其中4名消息人士說，過境關島也在討論選項中。

台灣尚有12個邦交國，其中3個位在南太平洋，分別是馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉。報導稱，目前不確知賴清德將出訪的日期與國家。

台灣總統府向路透社表示，總統「目前沒有出訪計劃」，若有相關計劃，會在適當時間公佈。

美國國務院接獲路透社詢問時則回應，台灣高層的出訪計畫應向台灣當局詢問。

《中國時報》14日報導，外傳賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。對此，國安人士不願證實，僅表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不會有特別的意外，時機成熟就會向大家報告。