北市一名陳姓男子於去年7月間，駕駛自用小客車，行經台北市信義區永吉路與松隆路口時，因與孫姓男子所駕駛營業用小客車發生行車糾紛，陳竟心生不滿，駕車向左切入孫所在車道時，搖下車窗伸出左臂並對孫比出中指手勢，遭起訴。台北地院日前依公然侮辱罪判處罰金2000元，得易服勞役，緩刑2年。可上訴。

判決指出，陳姓男子於去年7月24日下午4時37分許，駕駛自用小客車，行經台北市信義區永吉路與松隆路口時，因與孫姓男子所駕駛營業用小客車發生行車糾紛，陳竟心生不滿，駕車向左切入孫所在車道時，搖下車窗伸出左臂並對孫比出中指手勢，遭檢方依公然侮辱罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

判決表示，陳男未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，陳男為本案行車糾紛一時氣憤失控，致罹刑典，其犯後坦認不諱。而是否諭知緩刑，雖宜兼顧孫男之態度，惟仍應以陳男是否無再犯之虞為主要考量。綜合各點，本院認所宣告之刑，以暫不執行為當，爰併予宣告緩刑2年，以啟自新。

★未經判決確定，應推定為無罪。