經紀人邱瓈寬日前為了劉德華被批評媚共一事槓上立委王定宇，邱瓈寬甚至親自出馬留言酸王定宇：「滾回去耍你的政治寶」。今(16日)凌晨3時，邱瓈寬突然PO文透露想念今年6月病逝的母親，感慨最難過的不是離別那刻，而是之後獨自活著，想念媽媽的每一刻。

邱瓈寬的母親邱呂玉女士今年6月1日因肺炎於台北榮總逝世，享耆壽93歲，同月16日家屬替邱呂玉女士於二殯景明廳舉行告別式，港星曾志偉和其女兒曾寶儀、文化部部長李遠、文化局局長蔡詩萍及陸小芬、藍心湄、黃韻玲等藝人都現身，送寬姐母親最後一程。當時藍心湄表示：「寬姐很好，我們每天都有通電話，她很感動見到很多很久不見的老朋友，結束後大家講好會輪流陪寬姐。」

邱瓈寬發文。（圖／翻攝自Chiu Kwan臉書）

昨邱瓈寬有感而發，在臉書發文說：「原來離別的那一刻不是最難過的⋯最難過的是思念祢的每一刻⋯」。李麗芬回應：「不要壓抑自己就好，思念與難過是也是一種幸福」，陳婉若也說：「擁抱你」，「小炳」余俊賢曾經歷失去哥哥「大炳」余炳賢之痛，感慨表示：「我也是...離開的人不知道。可是留下來的人，卻是備受煎熬...」。

邱瓈寬先前槓上王定宇。（圖／中時資料照；翻攝自王定宇臉書）

邱瓈寬當時在母親告別式的家祭致詞指出，自己先前在香港工作10幾年，同事只要聽她講電話回應：「哇哉（台語：我知道）」，又講很久，就知道她是在跟媽媽通話，想到如今跟媽媽天人永隔，接不到母親電話了，就讓邱瓈寬悲從中來、泣不成聲。