畢書盡（Bii）日前傳出遭前東家「老鷹音樂」因合約問題向他求償3千萬元，之後社群陸續出現針對他的負面爆料，他15日發出聲明稿，要網友別再散佈不實謠言。但一名自稱「前女友」的爆料者仍不斷發文攻擊，對方非但沒有拿出證據證明所言屬實，甚至還利用文字傷害Bii的妻女，讓向來以家人為重的Bii忍無可忍，今稍早再次發出千字文反擊，怒轟：「無中生有捏造出來的謊言，交由委任律師蒐證處理。」

Bii坦言，在和前公司的合約事件被媒體報導後，這幾天心情非常複雜，「有這麼多惡意的中傷，這時候忽然冒出來。原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我，不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了」。他表示自己從來都不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人，所以對於日前網路上所謂「前女友」寫的「小說」不做任何評論。

畢書盡針對不實爆料發文反擊。（資料照）

他坦言，出道以來受限藝人身份，被公司要求感情生活必須低調，不希望他對外公布，以至於不論是談戀愛、分手、有了新的對象、甚至開心的求婚跟老婆訂婚等，一般人必經的人生歷程，他都沒機會和關心我的人分享，直到結婚才直接公佈，造成當時很大的風波，令有些歌迷一時難以接受。

也是因為在從未說明清楚，遮遮掩掩的情形之下，造成了現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的「故事」，傷害他也傷害他的家人。Bii感慨解釋：「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。」希望外界不要再對他的老婆有任何誤解，並還原2人從交往到結婚、升格人父人母情形，「交往一段時間後，我提出共組家庭的想法，婚後有了我最愛的冰冰，這些，都是一對平凡夫妻的日常」。

他也提到，當時自己曾數度向前公司要求好好的對粉絲說明，無奈都被拒絕，當外界開始誤會時，前公司卻告訴他，「那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家」，要他繼續保持沈默，但外界的誤解並沒有因此好轉，「從那時到現在，那些誤解甚至演變成惡意攻擊，從來都沒有過去。說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力」。對於曾經向前任付出過的真心，他表示自己會收回但不會後悔。唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。

此外，他也正面回應關於網路上流傳他棄養寵物一事：「我從未棄養過小狗。」當初他和前女友前後共同養育4隻狗狗，其中有領養狗狗，也有工作人員送養的狗狗。這四隻小狗，在兩人分手後各自照顧一隻、其中兩隻則交由他信賴的當兵學長照顧，「因為當時的我，分手之後只有自己一個人，真的無法同時照顧這麼多小狗...我相信他現在的主人給了他滿滿的愛，也真的很感謝」，再次重申自己絕對沒有棄養毛孩。

至於其他無中生有捏造出來的謊言，Bii表示不會一一回應，將交由委任律師蒐證處理，「那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任」。也請歌迷們不要為他擔心，「我很好，我會用我愛的音樂和表演繼續帶給大家好的作品」，接下來，他將全心準備即將推出新專輯的相關工作。