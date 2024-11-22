畢書盡（Bii）日前爆出與前東家合約糾紛後，網上陸續傳出他種種負面謠言，他不忍怒轟：「無中生有捏造出來的謊言，交由委任律師蒐證處理。」今（22日）再透過律師發出聲明，正式向多位在網路散播不實言論的網友提告。

以下為經紀公司聲明書全文：

關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。

畢書盡的委任律師進行相關蒐證工作，針對多位網友在網路上恣意散播畢書盡不實言論，辱罵、指摘及傳述足以貶損告訴人之人格及社會評價之事，涉嫌誹謗及公然侮辱等罪，完成刑事訴訟書狀，於今日(11／22)中午由律師親自遞交台北地檢署，依法提起刑事告訴，以維護藝人權益，並懲網路誹謗之歪風。

籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，也懇請媒體謹慎報導內容，以免觸法。