「2024晨禎盃羽球公開賽」16日開打，包括台積電、美光、奇美等64個知名企業組隊參賽，主辦單位並設立「校園邀請組」，邀請16支大專校院隊伍參與，盼讓運動精神紮根校園。值得一提的是，活動還邀請今年104歲、獲金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手林友茂擔任開求嘉賓，號稱「老頑童」的他展現健康體魄，號召全民運動。

晨禎盃羽球公開賽由晨禎營造與麗晨建設共同主辦，今年共有企業組64支隊伍共512名選手、校園組16支隊伍共128名選手參賽，選手們一站上球場即展現活力與精神，氣氛熱絡。獲頒台中市113年運動推手團體獎的晨禎營造指出，今年秉持一貫的公益初衷，所有隊伍報名費都捐贈十方啟能中心，盼協助身心障礙者獨立生活。

「2024晨禎盃羽球公開賽」16日開打，邀請今年104歲、獲金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手林友茂擔任開求嘉賓。（林欣儀攝）

「2024晨禎盃羽球公開賽」16日開打，包括台積電、美光、奇美等64個知名企業組隊參賽。（林欣儀攝）

獲金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手林友茂今年104歲，他精神奕奕的為活動開球，雖年事已高，但林友茂說，至今仍每周3次走到羽球場運動，保持熱情與活力，當站在球場上、聽到觀眾的掌聲與歡呼，就覺得心情開朗，彷彿重回那個意氣風發的年輕時刻；運動讓生活充滿朝氣，也希望透過自己的參與帶動更多人運動。

林友茂以堅毅的體魄與幽默的「老頑童」形象向大眾展示運動無年齡界限，也希望號召全齡、全民運動。

晨禎營造總經理王水樹表示，晨禎盃羽球公開賽是匯聚公益力量的平台，其意義超越比賽本身，希望透過賽事讓每位選手在球場上揮灑汗水時，能夠化為善的力量，共同點燃社會溫暖，並透過拋磚引玉的方式讓更多企業參與，也藉由賽事建立從校園到職場的運動銜接，打造更深厚的企業運動文化。