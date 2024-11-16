北市警內湖分局西湖派出所日前接獲民眾報案，指西湖捷運站出口前有名老翁疑似失智，需要警方協助，立即派遣正在線上巡邏的副所長劉志中、警員陳政偉、蕭羿漢等人趕赴現場。

員警到場後，發現老翁扶著腳踏車在一旁左顧右盼不知所措，遂上前關懷詢問，但老翁疑似失智，言語無法清楚表達，且身上沒有攜帶任何證件，透過警方耐心詢問下，從隻字片語拼湊得知為86歲蘇姓老翁。

警方得知蘇姓老翁想騎腳踏車去醫院，但騎到一半就忘記路線，老翁想憑記憶找尋，卻始終怎麼也找不到，不知要往何處，因當天氣候稍涼，警方擔心老翁在外面著涼，便立即護送返回派出所休息。

警方通知老翁兒子至派出所將父親接回照護，不忘叮嚀應多注意老翁身體狀況，令老翁兒子其警方的熱心協助深感謝意，頻頻表示會再多加注意。

內湖分局表示，民眾若家中有年長者，家屬務必隨時留意其活動並注意安全，鄰居間也多加關懷，建立良好的互動關係，避免長者獨自出門，減少意外狀況發生。