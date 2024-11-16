李浩瑋甫發完與美西知名潮流嘻哈品牌「88rising」合作的英文饒舌單曲〈Beef Noodle Soup〉，馬上飛往日本參加TIMM音樂節活動，日本榮歸後，緊接著推出與好友派偉俊合作的單曲〈泡沫〉，升格「國際瑋」的他開心表示：「能帶著自己的音樂飛往各地破圈，讓更多人聽到是件很幸福的事。」

〈泡沫〉描繪了愛情與現實的落差，派偉俊說：「這次難得的到浩瑋公司的on studio錄音室，我們沒有預設太多，以一種輕鬆玩樂的心態，反而出來的效果是我沒有想像到的，意外地非常適合。」李浩瑋也說：「我們事先沒有討論什麼，見面比較有感覺，碰撞就有火花，進錄音室就直接JAM出我們想要的音樂。」

李浩瑋（左）與派偉俊聯手推出新單曲〈泡沫〉。（形上娛樂提供）

兩人上次合作的單曲〈I Hate Myself Sometimes〉MV點擊已破千萬，許多粉絲說他們之間的「化學變化」很特別，敲碗希望兩人能持續性的碰撞新單曲。對此兩人異口同聲的表示肯定，彼此從創作的習慣到對音樂的想像都很相近，一起創作時都是很愉快的moment，也期待融合兩人共同喜歡的Hyper Pop曲風，創作出更多新潮聽感的流行樂。

李浩瑋（左）與派偉俊聯手推出新單曲〈泡沫〉。（形上娛樂提供）

李浩瑋的「Fly Machine」巡迴演唱會場場秒殺，接下來他將於12月13日返場高雄後台Backstage演出「Fly Machine」2.0版，屆時也會在現場帶來兩首新歌〈Beef Noodle Soup〉與〈泡沫〉，演唱會可洽「遠大售票系統」。