有意加入高科技研發行列的役男注意了！內政部今天宣布，已核定114年度研發替代役用人單位424家，涵蓋台積電、聯發科、漢翔航空等國內各大廠商，以及中山科學研究院等研究機構，具備碩士以上學歷，且有意願參與研發替代役的役男，可至相關網站關注資訊，並於明年初報名甄選，爭取面試洽談機會。

明年度由內政部核定的研發替代役用人單位424家，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等產業，涵蓋台積電、聯發科、友達光電、中興電機、環球晶圓、漢翔航空及中信造船等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

內政部指出，研發替代役不僅讓役男有多元服役選擇，同時兼顧產業發展及人才培育，創造產業、役男及國家三贏局面。

研發替代役制度自97年度起實施迄今，已有5萬1000名役男在1775家用人單位服役，累計研發成果計有專利5336件，論文1萬475篇，每年更為用人單位創造新台幣千億元以上產值，退役後並有近7成留任原用人單位。

為配合國家五大信賴產業推動方案，並協助半導體、資訊、電機重工及航太工業等國家重點產業申請114年研發替代役員額，內政部說明，內政部除透過辦理說明會及資通訊產業公協會等管道擴大宣傳，並提供即時諮詢服務外，後續也會鼓勵並協助碩士以上學位役男參與研發替代役制度，為研發技術及企業界做出貢獻。

內政部指出，經調查役男對於研發替代役制度參與滿意度逾8成，用人單位滿意度更達9成以上，顯見該制度備受肯定，研發替代役制度確實有助於優質人力根留台灣。

內政部提醒，具備碩士以上學歷，且有意願參與研發替代役的役男，可至「研發替代役資訊管理系統」（https：／／rdss.moi.gov.tw／MND_NCA／ )申請帳號關注相關資訊，並於明年初報名甄選，爭取面試洽談機會。