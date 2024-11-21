因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案，民國94年次以後的役男，未來將不得申請專長與研發替代役，只剩家庭因素及宗教因素2類替代役；內政部表示，配合全民國防兵力結構調整，因應國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，目前不辦理94年次以後役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前役男選服研發替代役。換言之，93年次以前具碩士學位的役男仍得申請。

內政部說明，推估94年次役男大部分於118年以後具碩士學位，也就是118年以後研發替代役的實施人數始受影響，依據我國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，在此之前仍有一定人數之93年次以前出生役男得以選擇服研發替代役。

行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，內政部預計自114年1月15日起受理役男報名，並提供專線電話049-2394425服務，歡迎民眾來電洽詢相關資訊。

有關民眾擔心取消研發替代役，恐致高學歷科技研發新血出現人才斷層。內政部將蒐集各界意見，並視國家兵役政策，適時與國防部滾動檢討，放寬研發替代役實施對象可行性，以符合國家及民眾最大需求。