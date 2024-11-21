為提升官兵專業技能，憲兵指揮部昨日舉辦士官團教育暨精進職能講習，聚焦於T93K1輕型狙擊槍的操作原則及應用課程，同時進行合格簽證檢測，驗證官兵學習成效，全面強化專業能力與實務技能。

為期3日的士官團教育暨精進職能講習昨日下午於堅實營區展開，召集來自各營、憲兵隊及直屬單位的士官督導長參與，課程由具備T93K1狙擊槍專業知識的教官授課，內容涵蓋槍械諸元性能、機械原理、裝備保養等專業課目，使士官幹部熟悉狙擊槍結構與射擊技巧。

課程中，特別針對提升射擊精準度進行理論講解，包括風偏修正能力、表尺裝訂及彈道學等內容，讓學員對精準射擊有更深入的理解。並在教官的指導下，學員依據T93K1狙擊槍妥善鑑定檢查表逐項完成槍枝大部分解結合、清驗槍等操作。

負責授課的新北憲兵隊憲兵中隊副區隊長王姜皓勳士官長表示，狙擊手在現代戰爭中扮演偵察與打擊高價值目標的關鍵角色，不僅能有效掩護部隊，亦是不可或缺的戰力。培養一名專業合格的狙擊手需耗費2到3年時間，因此透過此次講習，期望以種子教官的模式，將狙擊槍操作基礎扎根於各單位，進一步提升作戰能力。