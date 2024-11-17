台東市今（17）日下午發生計程車自撞分隔島車禍，53歲葉姓女司機載客行經馬亨亨與勝利街路口時，疑似車輛故障，失控衝上分隔島，行駛數公尺後重回原車道，車身左搖右晃，再撞擊分隔島緣石，造成後座48歲許女左腿輕傷，頭部暈眩，17歲楊男則無恙。
車禍現場，零件碎片散落一地，路面留有油漬，台東警察分局獲報到場，立即排除漏油情況，傷者由救護車送往醫院救治。葉女酒測值為0，詳細事故原因，警方調查釐清中。
台東市今（17）日下午發生計程車自撞分隔島車禍，53歲葉姓女司機載客行經馬亨亨與勝利街路口時，疑似車輛故障，失控衝上分隔島，行駛數公尺後重回原車道，車身左搖右晃，再撞擊分隔島緣石，造成後座48歲許女左腿輕傷，頭部暈眩，17歲楊男則無恙。
車禍現場，零件碎片散落一地，路面留有油漬，台東警察分局獲報到場，立即排除漏油情況，傷者由救護車送往醫院救治。葉女酒測值為0，詳細事故原因，警方調查釐清中。
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