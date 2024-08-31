昨日晚間11時許，桃園市蘆竹區南青路與八股路口附近發生一起自撞交通事故，因駕駛車速過快而撞到分隔島翻車，所幸駕駛並無生命危險。

林姓男子昨日晚間11時許駕駛自小客車在南青路往中壢方向行駛，疑因車速過快不慎自撞分隔島並造成車輛翻覆受困車內，警方及消防人員到場處理，林男頭部受傷送醫救治無生命危險。

蘆竹分局呼籲，敬請用路人行車謹慎並留意車速，本分局近期亦有加強南青路交通執法，降低交通事故發生。