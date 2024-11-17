隨著夜班工作的需求在24小時社會中迅速增加，然而，夜班勞工所承受的健康與心理壓力卻未受到足夠重視。英國顧問公司因此向政界發動「睡眠調查」，以提高公眾對夜班風險的認知。

據統計，英國目前約有870萬人在夜間工作，佔整體勞動力的27％。另一份調查顯示，夜班勞工心臟病發作風險比日班高出37％，患第2型糖尿病的可能性高44％，流產風險增加32％，並伴隨肥胖、記憶力衰退等問題，離婚率更是日班的6倍。

晝夜節律負責調節人體的能量水平和內部生理機能。然而，夜班工作的反常作息使生理時鐘處於持續的拉鋸戰，導致勞工難以適應，甚至對經濟造成每年高達200億英鎊的損失。

根據顧問公司「Liminal Space」的報告，97％的夜班勞工無法完全適應夜間工作，但企業對此問題的關注度卻明顯不足。一位夜班勞工透露，管理層雖聲稱供餐，實際上僅有販賣機提供高糖零食與能量飲料。夜班勞工的多重壓力也不容忽視。數據顯示，33％的夜班勞工從事第二份工作，52％需履行照顧責任。一些家庭為應對生活壓力採取極端方式，例如在車內照顧孩子，等待交接班的父母結束工作。

Liminal Space在倫敦推出「夜總會」（Night Club）計畫，致力於提升公眾和決策人士對夜班問題的認識。該計劃由顧問公司與睡眠科學家、心理學家及多個行業合作，為夜班勞工提供飲食、休息和睡眠的專家建議。截至目前，已惠及超過1萬名勞工和雇主。

針對這一危機，「夜總會」活動提出了四項政策建議，包括對夜班勞工進行年度健康檢查，任命專責部長管理夜班事務，建立專家工作小組，並資助研究以深入了解夜班對健康的長期影響。同時，運輸工會和其他工會也呼籲提高夜班最低工資，並提供帶薪休息時間，以減輕夜班的經濟壓力。

顧問公司總監道格拉斯（Sarah Douglas）表示：「夜班工作者不應成為被遺忘的群體」「雇主與政府必須承擔起責任，為他們創造更健康、更安全的工作環境。」 隨著國會即將展開一項大規模睡眠調查，社會各界希望能推動政策變革，為這一龐大且重要的勞動力群體提供切實支持。