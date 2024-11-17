成立於台南的金屬搖滾樂團「恕SOLEMN」成軍超過20年，日前發行全新單曲〈I’ll Never Let It Go〉作為20週年紀念，透過音符和深邃的吶喊，勾勒出抗爭與團結的力量。為了展現單曲中「擁抱多元、愛無邊界」的精神，透過作品傳達無論高矮胖瘦，或什麼樣的膚色，每個人都有自己的獨特美麗和價值，宣傳照特別請來嘉賓「黃金巨蟒」合作拍攝，相當獨特。

平時在舞台上大殺四方的金屬樂手，在巨蟒面前也是會腿軟到不行。策劃階段得知會有這樣一位「特別嘉賓」時就開始心理建設，特別是創團團員、平常看起來超 man 的貝斯手小睿竟然是全團最怕蛇的。拍攝當天，小睿就率先表示：「我要先打給我女兒說我很愛她！」當真實見到、觸摸到巨蟒的時候，恐懼感更是無處安放，卯盡了全力和十足的勇氣，才讓自己的表情看起來不那麼害怕。

事後回想，小睿只說：「當時的我害怕極了。」這次拍攝體驗讓團員面臨超乎想像的挑戰，但更重要的是，他們的音樂風格得以更完美地呈現。巨蟒的加入凸顯了「恕SOLEMN」音樂的生猛與力量，也讓每一個畫面都散發著他們在面對音樂創作上的非凡和敬業。