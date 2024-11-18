嘉義縣衛生局舉辦「反菸Q寶 拒菸（煙）作伙來」4格漫畫創作比賽，獲國中組第1名的侯盯燁，創作靈感來自父親長期吸菸因病離世，眼看哥哥也染上菸癮，讓他決定以手中的畫筆，提醒哥哥及身邊的朋友遠離菸品，成今年比賽最有意義的勸世圖。

近年電子煙、加熱菸盛行，電子煙更是嚴重侵入校園，國民健康署2021年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中、高中職生電子煙使用率分別為3.9％與8.8％，學生使用電子煙比率逐年上升，由於電子煙多含有尼古丁成分易致成癮，且被不肖者加入依托咪酯毒品成份，為加深青少年對菸害防制的認知，嘉縣衛生局特別舉辦「反菸Q寶 拒菸（煙）作伙來」4格漫畫創作比賽，吸引來自全縣100件作品參賽。

嘉義縣衛生局舉辦「反菸Q寶 拒菸（煙）作伙來」4格漫畫創作比賽，獲國中組第1名的侯盯燁，創作靈感來自家人。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔國中侯盯燁獲國中組第1名，表示要用手中的畫筆，提醒哥哥及身邊的朋友遠離菸品，珍惜健康。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔國中侯盯燁獲國中組第1名，分享創作靈感源自父親因長期吸菸因病離世，讓還是小學生的他深受打擊，而多年後，哥哥也開始染上菸癮，擔憂又焦急的他決定用手中的畫筆，提醒哥哥及身邊的朋友遠離菸品，珍惜健康。

嘉義縣衛生局舉辦「反菸Q寶 拒菸（煙）作伙來」4格漫畫創作比賽，社口國小學生王武玄獲國小組第1名。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

獲得國小組第1名的社口國小學生王武玄，以階段性的方式呈現肺是人體的重要器官，而吸菸會使肺部逐漸黑化，嚴重損害人的生命健康，甚至帶來死亡的風險。

衛生局表示，百件參賽作品分為國中組21件及國小組79件，經過評選，共有24件作品脫穎而出，成功傳遞出菸品對健康的危害，同時讓參賽學生在創作過程中深入體會菸害防制的重要性，而侯盯嬅及王武玄的作品，更突顯這活動的意義與價值。

衛生局長趙紋華進一步提醒，近年來青少年接觸電子煙的情況日益嚴重，電子煙易被加入依托咪酯毒品成份，也就是俗稱「喪屍煙彈」，容易讓青少年無法辨別而輕易取得，除對身體健康構成重大威脅外，也易誤觸毒品而毀一生，為保護下一代，家長應密切關注孩子的網路使用與零用錢花費，避免受到同儕或網路的影響接觸菸品。

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