台科大學生在今年紅點設計獎中表現亮眼，有2件作品榮獲最佳設計獎（Best of the best）、7件作品獲得紅點獎（Winner），至今已連續4年蟬聯紅點設計排行榜亞太院校榜首，展現學生豐沛的創意及出色的設計實力。

今年台科大獲獎的九件作品包括：動物認養服務優化、台灣藜的植株改良技術、廢棄傘布回收再製的時尚包款，跨齡益智滾球桌遊、可轉換為救生裝備的戶外用品、適應多地形的研究載具、提升城市物流效率的電動載具、融合中藥與甜點的體驗設計以及透過聽覺探索台灣歷史的互動裝置書。

台科大設計系商業設計組洪靖涵、蕭洵霏設計的「漢菓房」榮獲體驗設計類最佳設計獎殊榮，他們從「藥食同源」的概念出發，結合中藥「君臣佐使」的概念，巧妙的融合甜點、中藥處方與五感體驗。

這項作品針對不同文明病如：淺眠易醒、睡醒仍累等，打造五套對應的體驗，希望透過食用甜點改善現代文明壓力導致的身心不適，同時藉由感官的刺激達到舒緩與療癒的效果。

設計系工業設計組林彥昕、林庭而憑藉作品「雨縫 HOO-PHANG」獲得產品設計類紅點獎，以雨傘的回收升級再造為核心，與台灣在地雨傘廠商合作，收取打樣失敗的瑕疵傘布，經重新設計和剪裁後製成多款輕巧又防水的日常包袋，以永續時尚的理念賦予廢棄雨傘新價值。

林彥昕、林庭而表示，有些產品的生命週期可以比想像更長，也可以用另一個全新的樣貌滿足消費者求新求變的心情，希望透過這個作品讓更多人意識到永續時尚的重要性，未來也希望將作品推廣至雨傘廠商端，作為雨傘廢棄物的再利用解方，甚至拓展至回收消費者淘汰的雨傘布，進一步落實循環經濟的理念。

自台灣實施零撲殺政策以來，動物收容所的量能備受考驗。設計系碩士班學生謝沛馨、蔡文妮與李郁欣的「連結人與動物的認養服務設計」與宜蘭和花蓮的公立動物收容所合作，針對認養服務流程中的關鍵痛點提出15項設計方案，包括：空間指引、犬隻資訊卡及認養前自我評估單等，協助提升認養人的自主性和人寵適配度，有效減少服務差異和人力成本，獲得紅點獎服務設計類肯定。