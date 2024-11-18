2024年第3屆世界棒球12強賽18日B組來到預賽賽程最後一天，已經確定晉級4強的中華隊面對「紅色閃電」古巴，儘管無關晉級，還是想用勝利延續氣勢，球員精彩表現也讓球迷持續感動。

2024年世界棒球12強預賽前4場表現出色的中華隊捕手林家正，在18日預賽最後一戰改守一壘。（趙雙傑攝）

「老虎」黃子鵬（前左）在本屆世界12強棒球賽預賽階段第二度先發，在教練團安排下此役並沒投太久，僅1.1局就先退場。（趙雙傑攝）

中華隊吉力吉撈・鞏冠3局下的二壘打帶有1分打點。（趙雙傑攝）