12強》已經晉級中華還是要搶勝 對壘古巴精彩圖輯 20:372024/11/18 中時 陳筱琳 、 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊精采守備在5局上讓古巴阿魯巴魯耶納（前）在本壘出局，無法得分。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2024年第3屆世界棒球12強賽18日B組來到預賽賽程最後一天，已經確定晉級4強的中華隊面對「紅色閃電」古巴，儘管無關晉級，還是想用勝利延續氣勢，球員精彩表現也讓球迷持續感動。 2024年世界棒球12強預賽前4場表現出色的中華隊捕手林家正，在18日預賽最後一戰改守一壘。（趙雙傑攝） 「老虎」黃子鵬（前左）在本屆世界12強棒球賽預賽階段第二度先發，在教練團安排下此役並沒投太久，僅1.1局就先退場。（趙雙傑攝） 中華隊吉力吉撈・鞏冠3局下的二壘打帶有1分打點。（趙雙傑攝） 邱智呈在18日於對古巴一戰擔任中華隊打線的開路先鋒。（趙雙傑攝） 12強》僅投74球、4.2局就被換下場 林昱珉也認為是正確調度 12強》首戰贏韓國！鄉民一面倒「對不起中華隊」：道歉表寫起來 12強》韓國隊抱怨練球有小孩亂入 棒協說分明 #12強 #棒球 #中華 #古巴 【豪華露營一卡皮箱就來去 】 10大免裝備營地野奢啟程 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》韓國挑戰後羅承燁安打變陽春炮 曾總：尊重大會 23:072024/11/13 體育 12強》對戰側投成績不理想 台韓戰曾頌恩板凳待命 18:022024/11/13 體育 12強》日媒評比戰力好殘酷 中華隊「倒數第二」僅贏這國 09:472024/11/13 體育 12強》今戰多明尼加拚2連勝 中華隊推黃子鵬先發 22:422024/11/13 體育 12強》首支滿貫炮就在國際賽 陳晨威：亢奮也感動 23:222024/11/13 體育 12強》切換日語模式 陳傑憲接受日媒TBS訪問 17:302024/11/13 體育 12強》曾總說不要把比賽當考試 陳傑憲要帶領隊友一起闖關 17:142024/11/13 體育 12強》韓國不敵台灣並非打擊不佳 柳仲逸：是台灣投手更好 22:332024/11/13 體育 12強》全民吃泡菜！ 中韓大戰精彩圖輯 20:062024/11/13 體育 12強》中韓交鋒 中信董事長開球 扎根棒運做中華隊最強後盾 21:052024/11/13 體育 12強》以為大巨蛋地震！台灣啦啦隊、球迷撼動韓媒：強大助威感 22:582024/11/13 娛樂 12強》陳晨威、陳傑憲接力開轟 中華6比3贏了韓國 18:452024/11/13 體育 12強》雙陳開轟＋6投壓制成功抗韓 曾豪駒：我們做到了 22:532024/11/13 體育 12強》中韓大戰台灣運彩開盤 賠率略看好韓國贏 14:072024/11/13 體育 蔣萬安中午吃爆「這食物」神預言！中華隊最終6：3取勝 網樂翻 17:112024/11/13 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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