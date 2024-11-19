當學生最痛苦的莫過於下課後，回到家還要寫作業，但更令人崩潰的是，帶錯作業本，然後還寫完了才知道作業本是同學的！這猶如天崩地裂般的場景就發生在大陸，整個過程被家中監視器拍下，PO上網陸引起網友熱議。

這起烏龍事件，就發生在大陸廣州深圳，家中父親開完家長會，會到家中拿起女兒的作業本，發現作業都沒寫，女兒卻說都寫完了，結果爸爸檢查發現女兒寫的作業本，根本不是她的，上面寫的是同學的名字，女兒發現後當場崩潰，直接從座椅上哭到躺在地上，但監視器拍下爸爸的表情，簡直笑的一個不行！

最後女兒在父母的安撫下，再次把作業寫完了，就算是一種複習吧！最後把兩份作業放進書包，把同學的作業本還給同學，應該大家都可以想像到同學的笑容，應該相當燦爛吧？

而網友們看到這段烏龍的監視器畫面，紛紛留言表示：「爸爸的笑容，不能這樣喔！」、「這個爸爸不能要了！」、「瞬間世界觀都崩塌了」、「小女孩直接哭軟倒地」、「寫完了，還要寫第二次」、「相信小女孩下次不會了」、「到底是多迷糊可以搞錯作業本」。