役男實施66火箭彈縮射彈射擊，為後續鑑測做好充分準備。（記者陳怡璿攝）

為厚植1年期義務役役男精良戰技，陸軍步兵第101旅步1營昨日於進訓兵科基地期間，展開營戰鬥射擊訓練，役男在幹部引導下，熟練操作66火箭彈及T85榴彈等建制武器射擊，為後續基地鑑測做好充分準備。

101旅步1營戰鬥射擊訓練昨日於陸軍南區聯合測考中心展開，為使役男做好鑑測準備，在幹部引導下，分別實施步、機槍、T85榴彈及66火箭彈實彈、訓練彈射擊，藉此強化役男建制武器操作要領、射擊程序，期能於鑑測中斬獲優異成績。

期間，役男充分運用連日所學，以左手緊握彈筒，瞄準前方目標，聽聞射擊指揮官一聲令下，役男迅速扣壓扳機，順利完成66火箭彈射擊訓練。

此外，在T85榴彈實彈射擊過程中，幹部細心提醒役男射擊要領，不同於步槍射擊，T85榴彈發射器須運用左手扣引扳機，右手緊握握把將槍枝抵緊肩窩，並須適時掌握呼吸節奏，方能確保射擊穩定度；聽聞射擊指揮官口令一下，役男們迅速扣引扳機，榴彈呈拋物線發射而出，充分展現勤訓精練成果。