「2024新北歡樂耶誕城」15日開城，今年於府中商圈也打造成魔幻童話王國，活動期間每周六、日更設有創意主題市集，此外，今年更邀請韓國啦啦隊女神李多慧拍攝府中廣場燈區裝置介紹及周末創意市集開箱影片，並與新北市長侯友宜一起暢遊府中商圈及品嚐周邊美食，共同邀請大家和朋友相約來新北歡樂耶誕城遊玩，展期至明年1月1日。

觀旅局表示，今年府中廣場燈區以「魔幻童話王國」為主題，為大家帶來充滿奇幻與驚喜的童趣場景，王國每一個角落都被施予神秘的魔法，首先映入眼簾的是閃耀璀璨的麋幻森林，夜空被流星劃過灑下點點星光，成群優雅的馴鹿輕盈地穿梭在森林中，形成夢幻的冬季仙境；沿著廣場往下走，將會看到魔法花朵隨風輕柔地擺動，蝴蝶在旁翩翩飛舞，為耶誕季節增添了獨特的韻律。

聳立在夜空中的魔法禮盒，繽紛可愛的魔幻道具隨著裝置轉動，彷彿帶領人們穿越星際，俯瞰整座童話王國的壯麗美景；魔幻星球以炫目的彩球與寓意純潔的鬱金香環繞著可愛繽紛的小馬，營造充滿祝福氛圍的童話場景；深海奇幻呈現色彩斑斕的珊瑚礁與可愛的小丑魚悠然游動，讓人感受水下世界的無限生機與驚奇；還有充滿溫馨與歡快氣氛的歡樂耶誕舞台，洋溢著喜悅的耶誕節慶氛圍，無論大人或小孩，都能在此感受到魔幻的魅力！

活動期間每周六、日更於府中商圈舉辦「魔幻耶誕童話派對」，設置耶誕冬日搖滾派對、小小精靈童樂慶典、歡樂手作魔法DIY、夢幻搖擺嘉年華等四大主題創意市集，進駐多達50攤美食及文創小物。

此外，活動期間每周日19時00分至19時30分魔幻角色小客也將現身與大家歡度週末，更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。