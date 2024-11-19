新加坡總理黃循財15日與中共領導人習近平於APEC場邊會晤，中方稱星國反對台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。但我外交部予以反駁。不過根據星國外交部網站確實有「新加坡有明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」文字。外交部今日再回應指出，各自發布新聞稿後，已充分交換意見，瞭解彼此立場。

黃循財與習近平會後，中方稱星國反對台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。外交部隨即反駁，經向新方查證，新加坡政府並未表達此等言論，中方說法顯非事實。並譴責，中國除再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論外，更是錯誤陳述他國立場的累犯，其意圖就是要混淆國際視聽。

不過根據新加坡外交部官網聲明，確實有「新加坡有明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」文字。

外交部今日對此再度回覆，事後中國隨即針對會晤情形發布新聞稿，其中也包含黃循財的發言內容。由於相關內容涉及兩岸議題，台星雙方都很重視，各自發布新聞稿後，已充分交換意見，瞭解彼此立場。

外交部強調，台星雙邊情誼淵遠流長，雙方溝通管道暢通，並將持續強化在各領域的交流合作。