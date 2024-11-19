台鐵北迴線西小清水溪橋7月底在凱米颱風期間遭沖毀，台鐵組成復原專案小組趕工搶修，工程進度提前，預估11月20日將陸續完成軌道復原作業，有望12月21日通車。台鐵公司表示，12月21日起周五、六、日東部幹線加班列車，並調整北迴線區間車時刻，加強周休假日東線運能，11月22日0時起開放訂票。

台鐵公司說明，西小清水溪橋工程主橋鋼結構組裝及橋面版混凝土澆置於10月30日完成後，11月20日將陸續完成軌道復原，待後續電務、電力等設備完工後，將進行通車前自主檢查，確保復駛後行車安全與順暢。

台鐵公司說，預定可提前於12月21日完成重建，恢復和仁至崇德間雙向通車營運，對東部地區交通運輸有很大助益。交通部長陳世凱今也到場視察給予肯定，並提醒後續工作務必注意施工安全與確保行車安全。

配合提前通車，台鐵公司預定12月21日起復駛周五、六、日東部幹線加班列車計10列次，並調整北迴線14列次區間（快）車時刻，加強周休假日東線運能，並自11月22日0時起開放旅客訂票。相關列車車次與時刻，11月20日起請參閱台鐵公司網站及各車站公告。