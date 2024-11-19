周一那斯達克指數收漲0.6%，費城半導體指數漲1.14%。

AI晶片龍頭輝達周三盤後發布的季報將成為市場最關注的焦點，華爾街將從中尋找與Blackwell新晶片需求和這波AI狂熱續航力有關的線索。

日本晶片測試設備大廠愛德萬（Advantest）早盤漲4.18%，給日經指數帶來最大的提振。半導體矽晶圓製造商信越化學（Shin-Etsu Chemical）漲1.51%。但Lasertec跌1.07%，東京威力科創（Tokyo Electron）跌幅收斂，早盤近收平。

市場預期日本央行最快在下個月升息，銀行股指數上漲0.99%，三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）和瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）分別上漲2.02%和1.71%。

汽車股指數漲1.35%，在東交所33大類股中表現最佳，豐田汽車和本田汽車分別上漲1.61%和1.76%。

人力銀行業者Recruit Holdings下跌3.32%，給日經指數帶來最大的拖累。

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory市場分析師Shuutarou Yasuda表示，隔夜美國半導體指數結束連續6天的下跌，帶動一些日本晶片股上漲。但有些投資人在輝達發布財報前縮手，也導致部分晶片股下跌。總體而言，投資人仍然保持謹慎，他們想知道川普新政對日本出口商可能造成的影響。