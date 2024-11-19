SCFI運價第三季一路修正，到10月中旬落底回穩現連三周反彈，反映航商透過縮班減艙、調整運力。雖然上周結束連三漲，主要櫃船大量返航亞洲，供給恢復，使得美西線重挫，法人指出，中國農曆年提前的備貨潮尚未出現，陷入需求較淡的空窗期，短期運價回檔修正有限。

本土法人分析指出，每年年底貨載需求轉強，搭配2025年中國農曆年提前至1月，客戶備貨潮有機會提前，且1月20日川普就任美國總統前，加徵關稅擔憂恐引發搶運潮；另外，亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，大型的海運公司已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，海運價格喊漲，有利運價第四季上漲。

而ILA協商破局，美東罷工恐重啟，預期雙方在2025年1月15日前達成共識的難度高，而中東局勢緊繃，航商仍須繞航好望角，消化過剩運力，對航商2025年有利。法人預期，長榮今、明兩年EPS都可望超過60元，且所屬海洋聯盟延長合約至2032年，營運穩定度高。