警方於嫌犯車內搜出毒品移送偵辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

警方表示，遭拖行2名員警僅手腳擦挫傷，經送醫檢查後沒有大礙。（警方提供／任義宇高雄傳真）

任義宇翻攝

高雄市新興區警方19日上午10點半，於六合二路獲報有車輛於紅線違停，派2名員警前往取締，不料車上駕駛不僅拒檢，還趁隙加速逃逸，讓2名員警遭拖行數公尺，所幸僅手腳擦挫傷無大礙，警方於半小時內逮到58歲孔姓男駕駛，果真於車上發現毒品移送偵辦。

孔男原將銀色轎車停放於六合二路一處大樓前紅線，警方接獲違停報案後，於今日上午10點半前往取締，發現駕駛恐男仍在車上，取締過程駕駛孔男神情慌張，警方察覺有異要求下車盤查，孔男卻拒檢，於警方探頭搜查過程猛踩油門逃逸。

警方取締過程遭網友拍下上傳網路「Threads」平台，指原本聽聞疑似吵架聲，就看到2名警察遭衝出的汽車拖行數公尺，其他網友發現警察腳還疑似被輾過，驚悚畫面引起討論，不過還有人注意到逃逸的駕駛「闖紅燈右轉還不忘打方向燈」。

警方表示，孔男逃逸後立即啟動警網查緝，正巧於警方於林森二路某大樓調閱監視器時發現孔男身影，於騎樓成功逮人，並在一旁巷弄查獲孔男車輛，雖車上沒有搜出違禁品，但有發現疑似吸食用針筒，以及一旁由孔男所丟棄的毒品安非它命2包（毛重36.78公克）、海洛因3包（2.17公克）。

對於孔男行為，警方將依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，同時持續查緝毒品來源，以及拒檢逃逸是否另有隱情，也說明遭拖行2名員警僅手腳擦挫傷，經送醫檢查後沒有大礙。