74歲的黃奶奶因在家中突然呼吸急促、感覺吸不到空氣，經就醫急診，由醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查後，發現一個將近15公分的巨大甲狀腺腫瘤，直接壓迫氣管，造成呼吸道阻塞。所幸，立即安排緊急手術切除腫瘤，術後三天順利拔除呼吸管，恢復狀況良好。

黃奶奶經檢查發現一顆巨大甲狀腺腫瘤，直接壓迫氣管，造成呼吸困難。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，甲狀腺疾病常見的有慢性甲狀腺炎、甲狀腺腫瘤、甲狀腺機能亢進，女性發生的機率較男性高。其中，甲狀腺腫瘤可分為良性和惡性，良性腫瘤為甲狀腺結節，惡性腫瘤則為甲狀腺癌。目前甲狀腺腫瘤形成的原因不明，但抽菸、輻射線曝露、遺傳等都是可能造成的原因。

苗栗縣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，甲狀腺腫瘤過大或癌變，建議採取手術治療。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

馮啟彥說明，甲狀腺腫瘤唯一的症狀就是頸部上的腫瘤，雖然良性腫瘤大部分以藥物或觀察追蹤為主，但若出現腫瘤過大造成氣管壓迫，或是有癌症病變的狀況，則會建議採取手術治療。過去傳統手術傷口大、失血量多，常讓病人望之卻步；然現在微創手術傷口小（約1－2公分）、手術時間短、失血量少，大幅改善病人術後狀況。此次個案雖然腫瘤過大無法以微創手術進行，但仍以僅3－4公分的傷口，將腫瘤切除並取出，讓病人順利恢復。

馮啟彥提醒，甲狀腺腫瘤腫大到一定程度會造成氣管壓迫，或是產生癌症病變，因此若發現頸部腫塊快速生長，一定要盡快就醫，才能降低威脅生命的風險。