久坐可能增加心血管與代謝疾病風險。家醫科醫師李思賢表示，研究發現每天補充包含多酚、硒、Omega-3脂肪酸與維生素E等4種營養補充品，可維持體內較高的HDL（好的膽固醇）濃度，預防肌肉萎縮與流失，與增加身體脂質代謝與抗氧化的能力，能抵銷久坐帶來的部分健康危害。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，2018年發表在「應用生理學期刊」的研究，標題是「營養雞尾酒可預防因每日步數減少和果糖過量攝取所引起的脂質代謝改變」。這篇研究的目的是評估「營養補充是否能對抗久坐不動和高果糖攝取所帶來的代謝影響」。

李思賢指出，研究以20位平時每天步行超過1萬步的健康男性為對象，將其分成對照組和實驗組。對照組沒有補充營養品，實驗組則每天服用特定的營養配方，包括多酚（529.5毫克／天）、Omega-3脂肪酸（3克／天）、維生素E（168毫克／天）和硒（80微克／天）。

實驗共進行20天，前10天要求受試者停止運動，將每日步數降至2500至4000步間，接下來的10天，受試者在低活動量的同時，每天額外攝取果糖和葡萄糖。

李思賢指出，結果有5個發現，1.對照組的血中三酸甘油脂水平上升，營養補充組預防了高三酸甘油脂的問題。2.對照組的HDL膽固醇（好膽固醇）降低，營養補充組維持正常的HDL水平。3.對照組出現肌纖維萎縮，營養補充組有效預防了Type-IIa肌纖維橫截面積的縮小。4.對照組的蛋白質泛素化水平上升，顯示肌肉蛋白質開始分解，營養補充組的泛素化程度較低，顯示營養補充可能有助於預防肌肉流失。5.營養補充組在口服葡萄糖耐受測試後，展現出較佳的抗氧化能力，對照組則無此效果。

李思賢指出，儘管營養補充品在維持體內較高的HDL（好的膽固醇）濃度、預防肌肉萎縮與流失等，彌補了久坐帶來的健康危害，但在空腹血糖和胰島素濃度、體重與體脂變化，對照組與營養補充組並無明顯差異。

李思賢指出，這項研究首次證實了額外吃營養補充品，雖無法完全抵銷久坐帶來的代謝影響，例如胰島素敏感性下降，但在維持體內較高的HDL（好的膽固醇）濃度、脂質代謝、抗氧化能力和肌肉保護方面，均具有顯著的預防效果。