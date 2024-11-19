周二日經225指數收盤升193.58點或0.51%，為38414.43點。東證一部指數升18.27點或0.68%，為2710.03點。
Tokai東京情報的市場分析師Shuutarou Yasuda說，隨著美國半導體股指數周一終止連6跌，帶動日本晶片相關股票上升。但是隨著部分投資人在輝達公布財報前，避開了積極的押注，部分晶片股也下跌。
標普和那斯達克在周一收高，在投資人對輝達財報的預期之下，指數收復了部分跌勢。
晶片測試設備供應商愛德萬測試升3.7%，為日經的上漲提供最大助力。矽晶圓製造商信越化學也升1.12%。
但是雷泰光電(Lasertec)跌1.75%，東京威力科創也流失早盤漲幅，收盤小漲0.25%。
由於預期日本央行最快下個月升息，銀行股上漲2%，三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)分別上漲3.32%和2.49%。
汽車股升1.73%。在日圓趨軟之下，豐田和本田分別升2.04%和2.42%。
角川大漲23%，來到單日漲幅上限；此前新聞指出，索尼正在進行收購談判，索尼股價小漲0.63%。
整體而言，投資人維持謹慎，他們希望先看到川普團隊對日本出口商的政策改變，所帶來的影響。
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