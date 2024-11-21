●Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek表示，像大多數投資人一樣，我們今天將密切關注輝達的財報，來獲取有關AI支出變化的任何線索。我們認為任何負面消息或令人失望的AI支出趨勢，都可能成為推遲甚至逆轉年底「融漲」（melt-up）行情的關鍵風險。

●DA Davidson財富管理研究部門總監James Regan表示，繼昨天成長型股票和科技股大漲後，今天比較有轉攻為守的感覺。在輝達發布財報前，市場可能會比較保守。消費力風向球Target的財報可能引發反應。俄烏緊張局勢和美國撤離大使館，也使投資人對地緣政治局勢的擔憂升高。

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，對輝達財報的不安和不斷升高的地緣政治緊張局勢讓投資人感到擔憂。但我們不要忘記，股市仍然擁有歷史性的一年，且經濟沒有出現任何放緩的重要跡象。