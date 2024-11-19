台中徐姓男子去年間（2023）將6歲兒子接回同住，只要兒子不依其要求，就會以衣架抽打，或命其脫光光罰站，甚至冷水沖頭等方式處罰，男童也因此被凌虐引發橫紋肌溶解症，在被1次浸泡處罰時失能溺水而死，一審國民法官審理時，以「凌虐致死罪」重判16年，二審今（19日）改依「傷害致死罪」論斷，仍判16年，可上訴。

徐小弟去年6月1日被發現溺斃在浴室收納箱內，全身多處瘀傷，檢警調查進而發現，他原本由祖母教養，去年初才被生父徐男帶回豐原租屋處同住，此後，徐父經常以凹折衣架抽打他，或命其脫光光坐在浴室置物箱內，以冷水沖頭方式接受冷水沖淋及浸泡處罰。且因擔心男童傷勢被察覺，經常藉故向幼兒園請假不讓男童上學。

去年5月30日徐男再以衣架、視訊傳輸線抽打兒子，造成他頭、臉及四肢等多處挫擦傷，且致下背部約30×27公分皮下廣泛出血，引發橫紋肌溶解症。6月1日下午5時，徐男再命兒子赤身雙手高舉進入浴室裝有溫熱水收納箱內，當時男童已精神不濟、昏睡，他又不斷以溫水沖頭處罰後離去，造成男童失能溺水窒息死亡。

該案在台中地院一審由國民法官審理，徐男辯稱要兒子泡在注滿熱水的收納箱是「加速退瘀」，檢方強調此案是「凌虐致死」，要求處以重刑，檢辯雙方爭執焦點在於徐男犯行是「凌虐致死」或「過失致死」，檢方陸續傳喚醫師、解剖法醫、學校教師，徐男同居人、徐男母親等人出庭，最終一審依「凌虐致死」重判16年，徐不服上訴二審。

二審今（19日）宣判，合議庭法官認徐男所為係犯兒少法、成年人故意對兒童傷害致死罪，及對於未滿18歲之人凌虐致死，應從一重處斷，因而撤銷原判決改依「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪處斷」，考量其為累犯、犯後否認凌虐，仍判處16年，本案仍得上訴第三審，尚未確定。

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