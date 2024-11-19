華安醫學F703DFU用於治療糖尿病足潰瘍(DFU)新藥目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，預計明年上半年申請F703DFU歐盟三期臨床試驗外，美國及台灣執行的三期臨床試驗預計在明年收案完成及解盲，如果F703DFU解盲成功後，屆時可以先申請台灣藥證，後續公司將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣及東南亞的DFU市場。

華安醫學除了有F703DFU、F701防止異常性落髮用藥、F703VLU下肢靜脈潰瘍在臨床試驗階段外，公司的F705PD巴金森氏症口服藥已於10/4向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請執行人體一期臨床試驗審查，這是華安往退化性神經疾病的重大里程碑，因此公司預計明年第一季取得F705PD一期臨床試驗成果後，並且規劃在明年第二季提出F705PD二期臨床試驗申請案，接下來公司將陸續提出阿茲海默症、自閉症、創傷症候群的二期臨床試驗。

據東京證券交易所公布田邊三菱製藥2022年（2021年4月~2022年3月）營業額高達3,859億日圓，因此田邊三菱製藥也成為全球前50大製藥企業，田邊三菱製藥業務以處方藥為主的醫藥品的製造和銷售，截至去年員工已超過6,300人，業務遍布全球130多個國家。